きょうのドル円は買いが優勢となっており、１４７円台後半での推移となっている。先週から今週にかけての米雇用指標やインフレ指標を受けて、市場の米利下げ期待は観測から確信に変わった。市場は、来週のＦＯＭＣでの利下げ再開を確実視しているが、一部で期待されている大幅利下げまではないと見られている。 本日のドル円の上げについては、影響が大きい米国債利回りが上昇していることもフォローとなっているよう