ウクライナの和平をめぐり、アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領に対する「忍耐が限界に近づいている」とし、ロシア側の対応に強い不満を示しました。司会者「プーチン氏への忍耐は限界ですか？」アメリカトランプ大統領「確かに限界に近づいている。しかも、急速に。だが、対話には（当事者の）双方が必要だ」トランプ大統領は12日、FOXニュースの番組に出演し、ウクライナ和平をめぐるプーチン大統領の対応に強