不振のため5日にマイナー降格となったメッツの千賀が、傘下3Aシラキュースで12日（日本時間13日）に登板すると、地元メディアが伝えた。少なくともマイナーで2度、登板する計画だとしている。7月11日に右太腿裏故障から復帰後9試合白星がなく、デービッド・スターンズ編成部長は降格の際に「よりコントロールされた環境で必要なことに取り組み、前進することだ」と話していた。