◇ア・リーグヤンキース9―3タイガース（2025年9月11日ニューヨーク）01年の米中枢同時テロから24年を迎えてトランプ大統領が観戦する前で、ヤンキースのジャッジが2打席連発の45、46号を放った。本拠でのタイガース戦の初回、3回にソロ。「今日はみんなが一つになる大切な日だし、何だか現実離れした一日だった」と話した。メジャー通算361本塁打としてジョー・ディマジオに並ぶ球団歴代4位。大統領は試合前にクラブ