ボートレース下関の「スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル」は１２日、予選３日目が行われた。高山敬悟（２８＝福岡）は序盤２日間を２、２、１着と快走。３日目４Ｒは４号艇も前づけがあって大外進入。道中追い上げたものの４着。後半１０Ｒは６号艇で大外からトップスタート。スリットから仕掛けていったが内艇に抵抗されて後退し、５着大敗。不完全燃焼の２走となった。「前半は進入で失敗したし、道中も判断ミスがありまし