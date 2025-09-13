秋篠宮ご一家は12日夜、沖縄の「琉球舞踊」を鑑賞されました。悠仁さまにとって、成年式に伴う一連の行事を終えられたあと初めての公的な場となりました。秋篠宮ご夫妻と二女の佳子さま、長男の悠仁さまは、12日夜、都内で行われた琉球舞踊家の志田真木さんの公演を鑑賞されました。琉球舞踊は沖縄文化を代表する芸能で、国の重要無形文化財に指定されています。志田真木さんは、上皇ご夫妻と長年交流のある人間国宝・志田房子さん