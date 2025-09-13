神奈川・相模原市で、パトカーの追跡を受けた車が別のパトカーに衝突して警察官2人がけがをしたひき逃げ事件で、24歳の男が逮捕されました。自称・無職の山下智徳容疑者（24）は2025年7月、相模原市で無免許運転をした上、赤信号を無視して交差点に進入し、神奈川県警のパトカーに衝突して逃げた疑いが持たれています。パトカーに乗っていた男性警察官2人が軽傷を負いました。警察によりますと山下容疑者は免許停止中で、衝突の直