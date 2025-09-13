気象台は、午前1時16分に、洪水警報を川崎市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を川崎市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】神奈川県・川崎市に発表 13日01:16時点西部では13日未明まで、東部では13日明け方まで、低い土地の浸水に警戒してください。東部では、13日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■川崎市□洪水警報【発表】13日明け方にかけて警戒■厚木市□大雨警報