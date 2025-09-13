12日夜、ユナイテッド航空の旅客機が関西空港に緊急着陸し、5人がケガをしました。国交省は、重大インシデントに認定しました。国交省大阪航空局などによりますと、12日午後7時すぎ、ユナイテッド航空32便が関西空港に緊急着陸しました。貨物室から火が出たとのメッセージが操縦室に表示され、乗客・乗員141人が脱出用シューターで緊急脱出しました。5人がケガをしているということです。乗客「最初慌ただしくなかったけど、いきな