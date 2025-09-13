NY株式12日（NY時間11:59）（日本時間00:59） ダウ平均45920.19（-187.81-0.41%） ナスダック22128.28（+85.21+0.39%） CME日経平均先物44535（大証終比：+55+0.12%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。今週のインフレ指標と先週からの雇用指標を経て、市場は来週のＦＯＭＣでの利下げを確信している。ただ、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだ。そ