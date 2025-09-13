女子フリーで演技する島田麻央＝バンコク（ISU提供・ゲッティ＝共同）フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第4戦タイ大会は12日、バンコクで行われ、女子は島田麻央（木下グループ）がショートプログラム（SP）、フリーともにトップの合計199.07点で優勝した。第1戦でGP初制覇を果たした岡田芽依（名東FSC）がSPに続いてフリーも2位の合計190.99点で2位。母が日本人でオーストラリア代表のハナ・バース（石