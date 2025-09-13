【ニューヨーク＝金子靖志】国連総会（１９３か国）は１２日、イスラエルと将来のパレスチナ国家が共存する「２国家解決」を支持する「ニューヨーク宣言」を賛成多数で採択した。採決では、日本や英仏など１４２か国が賛成、反対が米国やイスラエルなど１０か国、棄権が１２か国だった。今月２２日には「２国家解決」を協議する首脳級会合が開かれる予定だ。英仏カナダなどがパレスチナ国家を承認する方針を示しており、注目