中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月12日】中国商務部の報道官は12日、米国のベセント財務長官がスペイン・マドリードで中国の何立峰（か・りつほう）国務院副総理と会談するとの米側の情報に関し、両国の合意に基づき、何立峰共産党中央政治局委員・国務院副総理が14〜17日の日程で代表団を率いてスペインに赴き、米側と会談すると述べた。双方は米国の一方的な関税措置や輸出規制の乱用、動画共有アプリ「T