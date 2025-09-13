◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本―台湾（１３日・沖縄セルラー那覇）スーパーラウンド（ＳＲ）２戦目でパナマとの死闘を制し、開幕７連勝で１位での決勝進出を決めた日本は、１次Ｒから持ち越す２勝を含め、４勝０敗と首位をキープ。１３日午後６時３０分からは台湾戦に臨み、下重賢慎（健大高崎）が先発する。＊＊＊下重は安定性にあふれた先発型