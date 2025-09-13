アメリカが、ロシアから原油を購入する中国とインドに対する関税引き上げを求める中、先ほどG7＝主要7か国の財務大臣会合が行われました。オンラインで行われた会議では、ウクライナの平和の実現に向けた議論が交わされましたが、アメリカが求める中国とインドへの関税の引き上げについて、加藤大臣は「詳細は控える」としました。加藤勝信 財務大臣「まずは事務局間、事務レベルで協議を行い、必要に応じ議論を行う」事務レ