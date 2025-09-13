日経平均株価の終値が3日連続で史上最高値を更新しました。11日のニューヨーク市場でダウ平均株価が初めて4万6000ドルを突破し、東京市場でも幅広い銘柄に買い注文が広がりました。日経平均株価は今週だけでおよそ1700円上昇していますが、ある市場関係者は「中身をともなった上昇とはいえない」と話すなど過熱感を警戒する声もあります。