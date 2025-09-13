東京・港区赤坂のオフィスビルで、会社の従業員ら2人が刃物で刺されるなどしてケガをし、1人が意識不明の重体です。警視庁は、元従業員の男を現行犯逮捕しました。◇12日の夜、東京・赤坂の繁華街。多くの警察や消防が駆けつけ、一時騒然となりました。警視庁によりますと、12日午後5時半ごろ…110番通報「従業員が急に刺された」現場は東京メトロ・赤坂駅から230メートルほど離れた、アパレル系の会社のオフィスビルです。