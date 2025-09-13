アメリカのトランプ大統領に近い政治活動家が銃撃され死亡した事件で、捜査当局が容疑者の男の身柄を拘束したことを明らかにしました。アメリカ・ユタ州の大学で10日、保守系活動家のチャーリー・カーク氏（31）が講演中に銃撃され死亡した事件で、FBIなどは会見を開き、事件に関与したとみて行方を追っていたタイラー・ロビンソン容疑者（22）の身柄を拘束したことを明らかにしました。ロビンソン容疑者は周囲に犯行を告白してい