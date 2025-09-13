東京・赤坂のビルで、会社役員の男性を刺すなどして殺害しようとした疑いでエチオピア国籍の男が現行犯逮捕されました。エチオピア国籍のゲブレマリアム・メスフィン・ムラレット容疑者（61）は、12日午後5時半ごろ、港区赤坂のビルに入る会社の事務所で、会社役員の男性（30代）の腹を包丁で刺すなどして殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。男性は意識不明の重体で、ゲブレマリアム容疑者から包丁を取り上げようとした