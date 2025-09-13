ボートレース福岡の「第１９回ＢＯＡＴＢｏｙ・ペラ坊ショップ杯」は１２日、予選２日目が行われた。竹田吉行（４０＝徳島）は初日１、２着の好発進に続き、２日目は前後半とも逆転での３着。オール３連対の活躍で日に日に存在感は増すばかりだ。「伸びは普通くらいだけど、レース足はいい。追い上げが利くし、前にも離されない。前操者（鈴木智啓）はそうでもなかったらしいけど、ソコソコ動いている」と相棒の４５号機が奮闘