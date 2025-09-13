東海3県は大気の不安定な状態が続いていて、三重県四日市市では、1時間あたりの雨量が観測史上最大となる120ミリを超える猛烈な雨となり、広い範囲で浸水被害が出ています。東海3県は大気の不安定な状態が続き、四日市市では12日午後10時14分までの1時間に、観測史上最大となる123.5ミリの猛烈な雨を観測しました。この大雨の影響で四日市市内では浸水被害が相次ぎ、近鉄四日市駅や駅周辺の商店街では膝下まで水に浸かり、付