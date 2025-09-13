【超合金 メタルギアREX】 2026年2月発売予定 価格：33,000円 KONAMIのステルスアクションゲーム「メタルギアソリッド」より、物語のキーとなる戦略兵器「メタルギアREX」が「超合金」ブランドで発売されることが決定。その試作品がTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中だ。 「超合金 メタルギアREX」。2026年2月発売予定。価格は33,000円 アラスカのシャド