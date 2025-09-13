【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は１２日、米ＩＴ大手マイクロソフト（ＭＳ）に対し、オンライン会議アプリ「Ｔｅａｍｓ（チームズ）」の販売手法を巡る制裁金を科さない方針を発表した。マイクロソフトが是正措置として、チームズを含まない製品パッケージを、チームズを含んだ製品より安い価格で販売することを約束した。欧州委は、マイクロソフトがワードやエクセルなど「オフィス」と