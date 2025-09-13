スイス発の人気スポーツブランドが、東京・銀座に旗艦店をオープン。わずか3分でシューズが作れる最新技術もお披露目されました。12日に東京・銀座にオープンしたスイス発のスポーツブランド「On」の旗艦店。規模はフランス・パリに次ぎ、世界で2番目です。店内には、ランニングやアウトドア商品など、Onが展開する全てのカテゴリーが揃っています。それに合わせ13日〜21日まで、原宿にポップアップストア「On Labs Tokyo」もオー