アメリカで保守派の活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡した事件で、警察はユタ州に住むタイラー・ロビンソン容疑者（22）を拘束しました。容疑者の知人から「タオルに包んだライフル銃を茂みに置き忘れた」などのメッセージのやりとりの情報提供があり、拘束に至ったということです。ロビンソン容疑者は家族にカーク氏への憎しみを語っていたということです。