アメリカで不法就労の疑いで一時逮捕された日本人がチャーター機で韓国に到着しました。アメリカにある韓国企業の工場で不法就労の疑いで逮捕された日本人3人と韓国人作業員らあわせて330人が韓国の仁川空港に午後到着しました。この事件は4日、アメリカにある韓国の現代自動車などの工場で、作業員475人が不法就労の疑いでアメリカ移民当局に一時逮捕されたものです。韓国の李在明大統領は「企業の立場では投資を躊躇せざるをえな