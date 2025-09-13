12日午後6時20分ごろ、大阪府池田市の住宅で「5歳の女の子が腹を切られて冷たくなっている。母親も腹部を切っている」などと、この家に住む親族の男性から119番通報がありました。同居していた5歳の荒谷心さんとその母親（34）がリビングで腹部から血を流し倒れていて、病院へ救急搬送されましたが、心さんは死亡、母親も意識不明の重体だということです。リビングには血の付いた刃物が1本見つかっていて、警察は経緯について詳し