アメリカ西部ユタ州の大学で、トランプ大統領に近い政治活動家チャーリー・カーク氏が狙撃され死亡した事件で、捜査当局は先ほど、現地に住むタイラー・ロビンソン容疑者（22）を逮捕したと発表しました。11日夜、「ロビンソン容疑者が犯行をほのめかしている」と容疑者の家族から連絡を受けた知人が通報したということです。詳しい動機は分かっていませんが、容疑者は以前、カーク氏の考えに同意できない旨を話していたとしていま