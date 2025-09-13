旬のフレッシュなトマトを煮詰めて作る、さっぱりとした味わいのトマトケチャップ。具材感やジューシーさを堪能できる、この季節ならではの手作り調味料です。『さっぱりトマトケチャップ』のレシピ材料（作りやすい分量）トマト（大）……4個（約800ｇ）玉ねぎ……1/2個（約100ｇ）〈A〉砂糖……大さじ1酢……大さじ1ウスターソース……小さじ2塩……小さじ1/2サラダ油作り方（1）トマトは縦半分に切ってへたを取り1cm角に切る。