NY株式12日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均45952.40（-155.60-0.34%） ナスダック22130.81（+87.74+0.40%） CME日経平均先物44515（大証終比：+35+0.08%） 欧州株式12日GMT15:04 英FT100 9296.10（-1.48-0.02%） 独DAX 23687.76（-15.89-0.07%） 仏CAC40 7829.67（+6.15+0.08%） 米国債利回り 2年債 3.560（+0.018） 10年債 4.064（+0.044） 30年債 4.694