きょうの為替市場はややドル高が優勢となっているものの、全体的には方向感のない展開となっている。そのような中、ユーロ円は１７３円台で推移し２１日線の上は維持しているものの、年初来高値で強い上値抵抗も観測されている１７４円を試す動きまでは見られていない。一方、ユーロドルは１．１７ドル台での振幅を続けている。こちらも２１日線の上を維持し、上向きの流れを堅持しているものの、積極的な上値追いま