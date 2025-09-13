ロシアとベラルーシの合同軍事演習が12日、ベラルーシで始まりました。隣国ポーランドは、ベラルーシとの国境を閉鎖し警戒を強めています。演習はベラルーシ東部のほか、バルト海、バレンツ海の海域で行われています。ロシア国防省は山あいを走行する戦車や海上を航行する艦船、銃を構える兵士などの訓練の映像を公開しました。ロシア国防省によりますと、部隊間の連携確認に加え、ロシアとベラルーシへの侵略を想定した防衛、脅威