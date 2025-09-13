12日午後7時過ぎ、成田空港発フィリピンのセブ行きのユナイテッド航空32便が、関西国際空港に緊急着陸しました。乗客はシューターなどを使い全員脱出しましたが、消防によりますと、50代と80代の女性の乗客2人が軽いけがをしたということです。国土交通省によりますと、貨物室から出火を示す表示が出たため緊急着陸したということです。