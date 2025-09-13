東京株式市場の平均株価は12日も取引開始直後から値を上げ、終値は11日に比べて395円62銭高い4万4768円12銭で、3日連続で終値としての史上最高値を更新しました。市場関係者からは、来週前半は日米の金融政策決定会合を前に様子見ムードになりそうだとの声が上がる一方、このまま4万5000円を超える可能性があるとの見方も出ています。