9月12日 発表 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/PC用RPG「ファイナルファンタジーVII リメイク」シリーズを、Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2でも展開する。発売日は2026年1月22日。 両プラットフォームが追加されたことに伴い、「シリーズ完結に向けたマルチプラットフォーム展開に関するお知らせ」が発表された。発表によると、今後はPS5、St