◇セ・リーグ広島9―0中日（2025年9月12日マツダ）広島の中継ぎ右腕・中崎翔太投手（33）が、プロ野球史上113人目の通算500試合登板を果たした。先発・森の後を受けて8―0の8回にマウンドへ。2死から上林に左前打を許すも、代打・チェイビスを空振り三振に仕留めて無失点でベンチに戻った。「これだけ使っていただいて、捕手の懸命なリードと野手に守ってもらってたどり着けたので、ありがたい」と中崎。16年からの