１２日午後６時２０分頃、大阪府池田市の住宅で、この家に住む母親（３４）と娘（５）が腹部から血を流しているのを同居する親族の男性が見つけ、１１９番した。府警池田署によると、娘は搬送先の病院で死亡が確認され、母親も意識がない状態だという。２人は１階のリビングに倒れており、近くで血のついた刃物が見つかった。室内に荒らされた形跡はないという。同署が詳しい状況を調べている。