【Amazon：Logicool G ゲーミングデバイスセール】 セール期間：9月13日0時～9月26日23時59分 Logicool G ワイヤレス ゲーミングマウス PRO X SUPERLIGHT 2 Amazonにて、Logicool Gのゲーミングデバイスがセール価格で販売されている。セール期間は9月26日23時59分まで。 期間中は、ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2