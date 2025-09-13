薄くて曲がる次世代の太陽電池の普及に向けて、経産省が補助金で後押しします。経産省は、脱炭素に向けた基金を通じて、軽量で薄く曲げることができる「ペロブスカイト太陽電池」の研究開発を支援するため、パナソニックホールディングス・リコー・京都大学発のスタートアップの3社に、あわせて約246億円の補助金を出すことを公表しました。政府は、ペロブスカイト太陽電池によって、2040年までに600万世帯分の電力にあたる約20GW