ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、12日夜、G7（主要7カ国）の財務相がオンラインで緊急会合を開きました。加藤財務相：今回の会合では、ロシアのウクライナ侵略に関し、ウクライナの公正かつ永続的な平和の実現に向けた対応について議論を行った。イギリスのフィナンシャル・タイムズ紙などは、アメリカのトランプ政権がG7各国に対し、ロシア産の原油を購入する中国とインドへの関税を大幅に引き上げるよう求める方針だと報じ