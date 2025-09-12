宇宙＆星空カルチャーを一堂に集める「宙フェス2025＠東京タワー」が、2025年10月11日（土）〜13日（月・祝）に開催されます。ランタン灯るナイト「宙マーケット」、無料の星空観望会、星空クルーズ『宙舟』など“宇宙かわいい”体験が勢ぞろいします。公式サイト：宙フェス2025＠東京タワー宙フェス2025＠東京タワーの見どころ夜はランタンが灯る“プラネタリウムマーケット”東京タワーホールでは、人気クリエイターの作品が並ぶ