NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年9月10日付で、NASAの火星探査車「Perseverance（パーシビアランス）」が2024年にサンプルを採取した岩石に、生物の活動に由来する可能性もある鉱物が含まれていることが確認されたとする研究成果を発表しました。データの分析を行ったのはJoel Hurowitzさん（ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校）たちの究チームで、研究成果をまとめた論文は同日付で「ネイチャー」に掲載されています。【