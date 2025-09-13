1975（昭和50）年9月13日、警視庁で要人警護に当たるセキュリティーポリスが発足した。米国の大統領警護隊（シークレットサービス＝SS）に倣って「SP」と名付けられた。それまでの目立たない警備方式から派手な威圧型へ仕組みを変更。写真は実技訓練で要人に襲いかかる暴漢めがけて素早く拳銃を抜くSPたち。