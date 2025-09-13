京都市は12日、来年2月15日実施予定の京都マラソンの冠スポンサーに、任天堂（京都市）が決まったと発表した。大会名に企業名を入れることができる。今後、任天堂と協議し、大会の新たな愛称を決める予定。海外でも知られる任天堂の知名度を生かし、参加ランナーの応募増加などで市の活性化につなげたいとしている。市によると、ランナーが走る際、胸につける「アスリートビブス」の前面に、任天堂のロゴを掲載。背面のデザイ