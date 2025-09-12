気象台は、午後11時57分に、大雨警報（土砂災害）を鈴鹿市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】三重県・鈴鹿市に発表 12日23:57時点北中部では、13日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■四日市市□大雨警報・土砂災害13日明け方にかけて警戒・浸水13日明け方にかけて警戒1時間最大雨量45mmピーク時間12日夜遅く□洪水警報13日明け方にか