日本サッカー協会（JFA）は12日、11月18日に国立競技場で行われるキリンチャレンジカップの対戦相手がボリビア代表に決まったと発表した。現在FIFAランキング78位のボリビア代表。過去の対戦成績は日本の2勝1分と負けておらず、前回対戦した6年前の2019年3月の試合では、MF中島翔哉のゴールで日本が1−0と勝利していた。ボリビアは今回の南米予選では6勝2分10敗勝ち点20で7位フィニッシュ。特に最終節ではホームでブラジル代表に1