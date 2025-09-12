チェルシーのモイセス・カイセド、アーセナルのピエロ・インカピエ、パリ・サンジェルマンのウィリアム・パチョと若手が欧州で存在感を示しているエクアドル。直近の代表ウィークではアルゼンチン代表と対戦し、1-0で勝利を収めている。そんなエクアドルを支えているのが育成の名門インデペンディエンテだ。優秀な選手を欧州に送り出しており、前述した3選手はインデペンディエンテで育ち、現在の地位にまで上り詰めている。『Dail