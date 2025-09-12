日本サッカー協会（JFA）は12日、今月27日から開幕するU-20ワールドカップに臨む代表メンバー21名を発表した。今回招集されたメンバーは海外組が3人、Jクラブから15人、大学から3人というメンバー構成となっており、海外組では、フランス3部ヴァランシエンヌFCのFW高岡伶颯や、スウェーデンのユールゴーデンIFに所属のDF小杉啓太、京都サンガF.C.からレアル・ソシエダのBチームへ期限付き移籍中のDF喜多壱也が選出されたほか、また