女子SP演技する住吉りをん＝ベルガモ（共同）【ベルガモ（イタリア）共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ロンバルディア杯は12日、イタリアのベルガモで開幕し、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は95.44点で2位につけた。中盤に左ふくらはぎがつるアクシデントで演技を止めかけたが、最後まで滑り切った。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は92.76点で3位、