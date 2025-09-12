【ニューヨーク＝金子靖志】米西部ユタ州のユタバレー大で保守系団体「ターニング・ポイント」のチャーリー・カーク代表（３１）が射殺された事件で、捜査当局は１２日午前（日本時間１２日夜）、容疑者の男を逮捕したと発表した。発表によると、男はタイラー・ロビンソン容疑者（２２）。事件現場から約４００キロ南の同州ワシントン郡で１１日深夜に身柄を拘束した。ユタバレー大の学生ではなく、単独犯とみられるという。